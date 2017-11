Blood & Truth : quand The Heist (PS VR) passe de la démo technique au vrai jeu

Il y a un an, au lancement de, nous souhaitions déjà que la démo technique « The Heist » se transforme un jour en un véritable produit vu la qualité de ces quelques minutes à jouer les John Woo.Vœu exaucé : Sony et son studio londonien nous annonceà l'attention exclusive du PlayStation VR, et où l'on incarnera Ryan Marks, soldat d'élite des forces spéciales qui va devoir faire sauter quelques têtes du coté de la mafia locale pur sauver sa famille (#classique).Comme pour, la variété des phases d'action ainsi que l'immersion seront au rendez-vous, en plus d'ajouter des choix dans les dialogues qui auront un impact sur la progressionSortie attendu pour courant 2018.