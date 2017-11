Switch : Rocket League dans 2 semaines

Psyonix aura réussi à tenir parole :sortira bien sur Switch avant la fin de l'année et plus précisément ce 14 novembre, à 19,99€ comme sur les autres supports, et uniquement en dématérialisé en attendant que Warner Bros signe ou non une version boîte.Rappelons que cette édition proposera quelques véhicules exclusifs (Mario, Luigi et Samus) mais aussi et surtout une fonction cross-play avec les joueurs PC et Xbox One.