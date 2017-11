Codemasters annonce son Motorstorm-like

Il y a plus d'un an, Sony fermait les portes du studio Evolution (et), laissant une partie de l'équipe rejoindre les rangs de Codemasters. Et « hasard », voilà que ce même Codemasters nous annonce justement, un pur-like avec moins d'explosions mais néanmoins suffisamment de folie en apparence.Sortie prévue pour l'été 2018 sur PS4 & One.