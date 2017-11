Square Enix diffuse le premier trailer pour l'extension Ignis deoù l'on jouera le fameux coéquipier en mode « plus puissant que jamais » (toujours comme ça quand on joue directement un perso), précédant l'instant où l'homme deviendra définitivement aveugle.Prévu le 13 décembre sur PS4 & One, et faîtes quand même attention : la vidéo est jonché de spoils.