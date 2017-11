Sony : le PS Now enfin disponible en France

Anticipant rapidement le pré-show, Sony annonce que le PlayStation Now est enfin disponible en France de manière officielle, permettant on le rappelle d'avoir accès à près de 500 jeux (majoritairement PS3, mais avec une pincée de PS4 depuis quelques temps), tous accessibles en streaming sur PS4 comme sur PC.Il vous en coûtera 16,99€ et à ceux qui ont peur de ne pas avoir une connexion à la hauteur, sachez que vous aurez tout de même droit à 7 jours d'essai gratuit.