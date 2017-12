Super Mario Odyssey : trailer et bundle Switch

Indéniable plus gros jeu des fêtes de fin d'année sur Switch,a conclu le dernier N-Direct avec une nouvelle vidéo qui présente quelques mondes que l'on avait pas encore vu jusque là, laissant chacun juger s'il faut regarder ou non pour se réserver la surprise.Le titre sortira le 27 octobre avec même, enfin, un premier bundle officiel pour la machine, incluant des joycons rouges et une coque aux couleurs du jeu.