Rappel : N-Direct ce soir à minuit

Sans trop prendre en compte les européens et le décalage horaire, Nintendo tiendra donc son nouveau Direct ce soir à minuit tapante afin de donner des nouvelles du planning Switch et 3DS et même si aucune information concrète n'est donnée à ce sujet, on imagine que l'on y verra avant tout du « fin 2017 ».La présence deest déjà assurée pour ce show de 45-50 minutes et reste donc à voir quels seront les autres invités, avec déjà un petit pari sur(et sa date) ainsi que la sortie prochaine de l'extension de