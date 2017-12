Mystic Belle se porte sur PS4 et One

WayForward s'associe au développeur Last Dimension pour annoncer une nouvelle édition de, un mixe original entre P&C et Metroidvania, déjà disponible sur Steam depuis deux ans et qui arrivera donc le mois prochain sur PlayStation 4 et Xbox One, pour 14,99€ dans les deux cas.Un trailer et quelques visuels plein de beaux sprites old-school sont disponibles pour accompagner le communiqué qui promet en outre une soixantaine de compétences et huit boss pour parsemer l'aventure.Notons enfin que l'unique raison de l'absence d'une version Switch vient de l'incompatibilité actuelle de la console avec l'outil Game Maker, ce qui pourrait donc évoluer par la suite.