The Evil Within 2 : nouveau trailer

Et un trailer de plus pour, nommé « Contre la Montre » pour illustrer cette quête de Sebastian Castellanos pour pouvoir retrouver votre fille au coeur des ténèbres, ou plus exactement une sorte de cauchemar pouvant être modelé par quelques mal intentionnés qui ont toute possibilité de briser le rêve, et vous y enfermer définitivement.Sortie prévue le 13 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.