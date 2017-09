Okami HD : trailer, prix et date européenne

Après le Japon, c'est au tour de l'occident d'avoir droit à son communiqué de presse pour l'annonce deavec un lancement prévu le 12 décembre aux USA comme en Europe, sur PC/PS4/One (version boîte dans les trois cas) et pour 19,99€.On rappelle que cette édition aura les options PS4 Pro et One X pour la 4K, le retour des mini-jeux durant les loadings et la possibilité pour les nostalgiques de remettre le jeu en format 4/3.En voici le premier trailer.