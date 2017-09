Ubisoft Reflections annonce Atomega

Ubisoft nous avait caché à l'E3 que son studio Reflections préparait une autre petite originalité avecet, à savoir, un shooter en arène (un de plus) mais qui se démarquera par son besoin à chaque session (jusqu'à huit joueurs) de collecter de la « masse », d'abord en esquivant soigneusement les opposants lorsque vous êtes minuscules, puis en shootant les adversaires une fois suffisamment grand et puissant.Un petit titre qui tentera sa chance le 19 septembre, exclusivement sur Steam pour le moment, et pour 9,99€.