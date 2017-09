Actu PS VR : le point sur les dernières infos

A rythme plus ou moins périodique, nous reviendrons sur les derniers points d'actualité concernant le PlayStation VR avec ses récentes sorties mais également ce que nous réserve le casque de Sony pour l'avenir.- Un trailer de lancement permet de signaler la disponibilité depuis quelques jours de(19,99€), FPS où l'on enchaînera les vagues d'ennemis, dans un univers qui n'est pas sans rappeler la série- Adapté du film du même nom,est disponible depuis mardi dernier (19,99€, avec 4€ de réduction pour les membres PS+). Comme vous vous en doutez, c'est du survival-horror, et plus précisément de la narration avec un gros lot de jump-scares.- Même si sorti la semaine dernière,s'offre un peu de visibilité avec une longue présentation via la chaîne PlayStation Access pour montrer toutes les qualités de ce titre uniquement jouable en 1V1 et conçu pour la scène eSport.- Petit rappel en outre :est disponible gratuitement pour les membres PS Plus, histoire de renforcer un peu la communauté.- L'édition GOLD dearrivera le 12 décembre sur PC, PS4 & One. Le même jour sortira les deux dernières extensions (une gratuite, l'autre payante), toutes deux jouables avec le PS VR.a accueilli sa MAJ 2.0 (gratuite) qui ajoute le cross-play avec les joueurs PC, des lobby accueillant 12 participants au lieu de 6, quelques mini-jeux supplémentaires, et de nouvelles tables de billard.- La démo jouable deest disponible sur le PS Store japonais. Ce jeu narratif à ambiance, adapté d'une vieillerie PS1 de 97, sortira en fin d'année sur ce même territoire.- Ancien directeur stratégique chez Sony (ayant couvert Vita, PS4 et PS VR), Shahid Kamal Ahmad vient d'annoncer le projetà l'attention des trois gros casques du marché : PS VR, Oculus Rift et HTC Vive. Il s'agira d'un spin-off de, jeu d'action-aventure SF sorti en 1985, sur lequel l'homme avait justement travaillé à l'époque.- Warner Bros annonce, une production pour accompagner le futur film (17 novembre en salles) avec plusieurs démos prévues pour cette période, et la sortie du jeu complet pour décembre. On y jouera les cinq membres stars (ou 6 si Superman fait son retour), chacun ayant sa propre mission : course musclée en Batmobile pour Batman, affrontement sous-marins pour Aquaman… On ignore encore si ce sera gratuit (à l'instar de) ou payant.- En Early Access depuis bientôt un an, la version VR dedeviendra un jeu à part-entière avec une sortie prévue sur le PS Store US dans le courant du mois (rien n'est encore indiqué coté Europe). Ce FPS purement action, jouable en solo et en multi, sera vendu 14,99$.- Suite spirituelle de Sensible Soccer (1992),aura droit à une version VR courant 2018, sachant que la version « non-VR » est déjà accessible en Early Access sur Steam. Le titre ne compte pas jouer la carte de la simu puisque comme à l'époque, ce sera du gameplay old-school et expressément rapide.