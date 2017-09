Capcom et Nintendo signalent avec ce trailer de lancement queest disponible depuis ce matin même dans les différents bacs européens, permettant donc non sans un certain retard que les occidentaux s'essayent à ce spin-off sauce RPG qui n'a pas rencontré le succès prévu au Japon.Si vous restez réticent, on rappelle qu'une démo jouable est toujours disponible sur l'eShop, vous proposant le début de l'aventure avec ensuite transfert de sauvegarde.