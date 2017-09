The Lost Child annoncé en occident

Disponible au Japon sans s'être fait remarquer (7000 ventes avant de disparaître des charts), le D-RPGtentera de convaincre quelques fans occidentaux du genre, NIS America nous annonçant la localisation pour courant 2018 sur PS4 comme sur Vita, sachant que comme souvent, seule la première des deux bénéficiera d'une version boîte en plus d'une édition limitée via le Store Online de l'éditeur.Un premier teaser US est disponible pour ce nouveau projet du créateur d'