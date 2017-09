Forza MotorSport 7 passe GOLD + démo

Microsoft nous annonce le passage en GOLD de, signifiant que les fans n'ont pas à craindre un quelconque retard et que le titre arrivera bien le 3 octobre prochain sur Xbox One et PC via le Windows Store.Comme dans d'autres jeux MS, une « Ultimate Edition » sera au programme dès le 29 septembre, incluant le Pass l'accès les accès aux divers DLC via Car Pass et membres VIP.Enfin, une démo jouable arrivera le 19 septembre sur les deux supports, avec trois sessions :- Porsche 911 GT2 RS sur le circuit de Dubaï- Mercedes-Benz Tankpool sur le circuit Mugello- Nissan ISMO GT-R LM sur le circuit Nürburgring