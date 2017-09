PU Battlegrounds passe les 10 millions

Tout commeou, le fameuxfait partie de ces jeux dont personne n'avait vu venir le succès : après avoir temporairement battusur Twitch courant août (aucun jeu n'y était parvenu), le développeur annonce fièrement avoir franchi le cap des 10 millions de ventes et un pic de 970.000 utilisateurs simultanés durant la dernière compétition.Le plus impressionnant reste donc l'effet boule de neige auprès de la communauté avec des ventes de plus en plus importantes :10 avril : 1 million de ventes3 mai (+ 3 semaines) : 2 millions23 juin (+ 7 semaines) : 4 millions24 juillet (+ 5 semaines) : 6 millions1er septembre (+ 6 semaines) : 10 millionsMicrosoft s'en frotte déjà les mains, le titre étant attendu dans les semaines à venir sur Xbox One.