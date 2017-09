Code Vein : 17 minutes de gameplay + nouvelles infos sur le système de jeu

Gros détour du coté dude Bandai Namco, aka le « Souls » des créateurs depour tenter de compenser le fait que From Software s'attarde désormais sur de nouvelles choses qui restent à annoncer.Donc on a droit à 17 minutes de gameplay fournies par IGN, ainsi qu'une fournée d'informations lâchées elles par le magazine Famitsu :- On pourra créer notre avatar de fond en comble, jusqu'à choisir la couleur de chaque œil.- Pour les moins créatifs, il y aura plusieurs persos pré-créés.- Votre perso pourra être équipé de deux types d'armes, avec possibilité de switcher de l'une à l'autre sans passer par un menu.- Il y aura un système d'expérience classique, accompagné d'un système de sang qui permettra de modifier en détail vos statistiques pour privilégier telle ou telle branche.- Il y a une jauge d'endurance qui se consomme évidemment durant vos attaques et l'aspiration de sang. Vous pourrez continuer à attaquer même quand la jauge est vide, mais vous ne pourrez pas utiliser certaines compétences.- Lors de diverses actions (garde au bon moment, contre-attaque…), vous activerez une jauge spéciale pour augmenter votre gain de sang et les dégâts.- Un dernière jauge (Focus) augmentera au fur et à mesure des dégâts reçus. Une fois activé, vous serez invulnérable durant une vingtaine de secondes et pourrez absorber davantage de sang.- Contrairement aux autres jeux du genre,se démarquera par la présence d'un compagnon IA capable de déclencher des attaques coop et vous rendre parfois vos HP.- On ne peut donner d'ordre au compagnon mais son caractère évoluera au fur et à mesure qu'il vous accompagnera (plusieurs choix de compagnon avant de partir au combat).- Si le compagnon meurt, vous devrez attendre un checkpoint ou revenir en arrière pour le faire revenir.Sortie toujours attendue pour début 2018 sur PC, PS4 & One.