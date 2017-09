Dissidia Final Fantasy : Ultimecia confirmée

Square Enix annonce un nouveau personnage au casting deet sans surprise vu les indices il s'agit donc d'Ultimecia de, qui devrait être suivi par Jecht puis Cloud of Darkness pour donner le casting suivant :Warrior of Light (FFI)Firion (FFII)Onion Knight (FFIII)Cecil Harvey (FFIV)Bartz Klauser (FFV)Terra Branford (FFVI)Cloud Strife (FFVII)Squall Leonhart (FFVIII)Zidane Trival (FFIX)Tidus (FFX)Shantotto (FFXI)Vaan (FFXII)Lightning (FFXIII)Y'Shtola (FFXIV)Noctis (FFXV)Garland (FFI)Empereur Mateus (FFII)Cloud of Darkness (FFIII)Golbez (FFIV)Kain Highwind (FFIV)Exdeath (FFV)Kefka (FFVI)Sephiroth (FFVII)Ultimecia (FFVIII)Kuja (FFIX)Jecht (FFX)Ramza Beoulve (FF Tactics)Ace (FF Type-0)La version PS4 sortira début 2018 sur tous les territoires.