L'inattendu retour de Nightmare Creatures

Il y a 20 ans sortait, un jeu d'action à ambiance un peu horrifique qui a eu ses fans sur PC, PlayStation et Nintendo 64, accueillant même une suite un peu moins appréciée sur PlayStation et Dreamcast. Puis terminé, car si le premier fut publié par Activision et le deuxième par Konami, c'était Ubisoft qui souhaitait s'attarder sur un troisième avant de changer ses plans.Deux décennies plus tard, la licence refait parler d'elle avec l'annonce officielle d'un nouvel épisode via le studio Albino Moose Games qui a récupéré la licence (plus personne n'en voulant). Pas de reboot mais plus un nouveau départ qui se situera scénaristiquement « avant et après » le premier épisode (donc aux alentours de 1834) avec le retour d'anciens persos mais également quelques nouvelles têtes.On ignore quel sera l'éditeur, mais on sait que ça sortira « un jour » sur PC et consoles.