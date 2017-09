Actu PS VR : le point sur les dernières infos

A rythme plus ou moins périodique, nous reviendrons sur les derniers points d'actualité concernant le PlayStation VR avec ses récentes sorties mais également ce que nous réserve le casque de Sony pour l'avenir.Le nouveau titre des créateurs deest sorti cette semaine pour 29,99€, incarnant une envie pour l'éditeur de pousser un peu la VR sur la scène eSport avec des matchs en ligne en 1V1 où chacun envoie sa propre balle, le but étant de toucher l'adversaire avec la votre tout en esquivant la sienne.Moyenne Metacritic : 76 %- Le studio japonais Jetman a annoncé le report de, jeu narratif à ambiance un peu flippante, d'ailleurs adapté d'un jeu PS1 sorti en 1997. Le titre arrivera en toute fin d'année au Japon, avec une démo préalable à télécharger sur le store local le 6 septembre.- Déjà auteur de deux titres pour le lancement du PS VR (et), le studio Supermassive a daté ses deux prochaines productions pour le casque de Sony :(préquelle de) sortira le 22 novembre tandis que le FPS compatible PS Aimattendra le 6 décembre.- A l'occasion de la PAX West, le petits'est illustré avec une nouvelle vidéo de gameplay fourni par IGN. Prévu pour la fin d'année à un prix encore non spécifié.- Suite deet(tous deux sortis sur PS2),vient d'être annoncé par Blueside, réunissant une partie des développeurs de l'époque avec une sortie d'ores et déjà prévue pour cette année au Japon (pas de trailer, donc RDV au TGS). Notons que des versions Oculus et Vive arriveront l'année prochaine.- Le marché japonais accueillerale 5 octobre pour 1500 yens (entre 10 et 15€ si tant est que ça sorte un jour chez nous), donc un visual novel où l'on incarnera tout un tas de personnages pouvant utiliser un dispositif pour surfer entre la réalité et des visions les confrontant à diverses choses (fantômes, ovnis, affaires militaires, etc.), le tout étant relié d'une manière ou d'une autre mais il faudra faire les bons choix pour connaître la vérité. Le titre pourra en passant être joué sans VR.- Digital Domain a annoncé, adaptation avant tout narrative mais qui nous réservera quelques moments de « gameplay », comme du shoot spatial et quelques puzzles. Le premier épisode (on ne sait pas combien il y en aura) sortira le 26 septembre sur les casques VR du moment, pour 14,99€.