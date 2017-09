Switch : trois jeux indés de plus

Après le live de ce week-end, il restait encore des annonces indés en stock pour la Switch avec trois nouveaux titres dévoilés, aucun en exclusivité sauf dans le monde des consoles.- Disponible depuis mars sur Steam- « Console Exclusive » sur Switch- Pas encore de date- Zelda-like avec tout ce que ça apporte (donjons, items spéciaux, etc.)- Disponible sur PC et iOS/Android- Arrivera en fin d'année sur Switch- Un jeu narratif au visuel minimaliste- Disponible sur PC, Wii U et les différents supports Sony- Arrivera en fin d'année sur Switch- Mélange entre puzzle et plates-formes