Absolver : Devolver satisfait du lancement

« Devolver est fier et honoré de travailler avec Sloclap sur leur ambitieux premier projet, Absolver, qui fut notre plus gros lancement au niveau du CA et du nombre d'utilisateurs, sans parler de la taille de notre ego. »

Devolver Digital a semble t-il réussi son compte en misant sur le projetdes français de Sloclap. Sorti mardi dernier sur PC et PlayStation 4, le titre fait en effet le meilleur démarrage de l'histoire de l'éditeur (au niveau des revenus) et même si l'on ne parle que de 30.000 joueurs connectés au premier jour, ça reste donc une belle réussite vu le statut encore assez marginal de l'entreprise.Bonne nouvelle donc pour ce titre qui approche des 80 % sur Metacritic et qui n'a plus qu'à assurer désormais un long suivi pour améliorer les choses et gonfler son contenu.