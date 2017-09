L'Ombre de la Guerre : nouveau trailer et DLC hommage à son producteur décédé

« Mike Forgey était notre producteur exécutif et un grand ami ici à Monolith. Il était toujours prêt à sauter dans la mêlée pour aider au développement chaque fois que c'était nécessaire. Nous avons perdu Mike d'un cancer lors du développement de L'Ombre de la Guerre, et nous voulons maintenir sa mémoire en lui offrant un peu d'immortalité dans notre jeu. Le légendaire Forthog Orc Slayer est notre façon de continuer à faire marcher Mike dans la bataille et à nous sauver lorsque nous serons en difficulté. Nous espérons que vous partagerez cette expérience d'être sauvé par lui lorsque vous entrerez dans la terre des ombres. »

Deux vidéos de plus pour, avec pour la première une remise en avant des Orcs que l'on pourra chasser, tuer ou recruter, tout cela agissant de nouveau sur le principe de Nemesis à travers les terres du Mordor.A découvrir plus en détails le 10 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec pour ces deux derniers cas les options PS4 Pro et Xbox One X.La deuxième vidéo est un peu plus triste puisque présentant le « Forthog Orc Slayer », un matelot orc que vous pourrez recruter comme compagnon, mais qui est surtout un hommage à Mike « Forthog » Forgey, producteur exécutif du jeu mort d'un cancer pendant le développement.Le personnage sera lâché sous la forme d'un DLC, sachant que le but est de pouvoir reverser 3,50$ pour chaque vente à la famille de Forgey.