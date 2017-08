Dragon Ball Xenoverse 2 : nouveau trailer Switch

La branche japonaise de Bandai Namco nous offre un deuxième trailer pour la version Switch de, nous faisant bien comprendre qu'il sera possible de faire mumuse en mimant certaines attaques (c'est facultatif), que l'on pourra y jouer jusqu'à six en local si vous avez autant de consoles, et enfin qu'il y aura un mode écran splitté.Attendu pour le 7 septembre au Japon, cette nouvelle édition sortira chez nous le 22 du même mois.