Travis Strike Again : No More Heroes se dévoile

C'était le passage le plus intéressant du show indé de Nintendo, qui méritait bien sa news bien à lui :a enfin donné des nouvelles avec un premier teaser qui nous fait un hommage à une certaine scène de The Walking Dead et qui surtout donne le synopsis, à savoir que ce nouvel épisode se déroulera 7 ans après le premier, montrant le père de Bad Girl bien décidé à se venger des agissements de Travis.Seulement, les deux vont se retrouver aspiré par une console (la « Death Drive Mark II »), marquant les bases de l'aventure : devoir terminer 6 jeux et battre chacun des boss pour s'en sortir. Le petit truc étant qu'une partie des jeux (voir tous ?) seront des hommages officiels à d'autres productions, dont(à voir pour les autres).Prévu pour 2018 exclusivement sur Switch.