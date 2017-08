Dragon Ball FighterZ : la productrice explique l'absence de C-17 au casting

Vous êtes au courant depuis quelques semaines : C-17 sera bien présent dansmais non jouable, agissant simplement en binôme avec C-18 lors de certaines attaques.Une petite déception pour les fans du personnage qui a fait son retour dans Dragon Ball Super mais la productrice Tomoko Hiroki explique finalement ce choix par le fait que les développeurs souhaitent un casting varié niveau moveset, et que les deux jumeaux sont forcément très proches à ce niveau. Donc pourquoi C-18 et pas C-17 ? Tout simplement parce qu'il faut bien quelques femmes au casting. D'ailleurs, c'est actuellement la seule.La productrice ajoute que chaque perso aura droit à dix couleurs différentes pour sa tenue, mais qu'il n'y aura pas de costume alternatif au lancement. Tout dépendra de la demande des fans, blabla...sortira début 2018 sur PC, PS4 & One.