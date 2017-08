YS VIII : nouvelle vidéo avant la sortie

Une petite vidéo de plus pour, illustrant les nouveautés que vous pourrez retrouver dans les versions PS4 et Steam, et donc qui ne seront pas sur la version PS Vita qui sort le même jour, à savoir le 15 septembre prochain.On n'oubliera pas qu'en plus de ces ajouts bienvenus, les joueurs sur les deux premiers supports cités bénéficieront du 60FPS, et d'une résolution 4K (PS4 Pro évidemment).