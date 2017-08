Et un trailer de plus pour, dont l'intérêt premier est de présenter l'une des tribus d'Orcs que vous aurez à démonter sur votre parcours, mais où l'on retiendra surtout que le rap semble également avoir sa place en Mordor (heureusement, uniquement dans le marketing), au grand dam des amateurs de bon goût.Toujours prévu pour le 10 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.