En cette période où les grosses sorties reprennent, Koei Tecmo tient à rappeler pour les fans de Musô que sonarrivera ce vendredi sur PlayStation 4 et PC (via Steam).Un petit trailer de lancement est justement disponible pour ce cross-over dont la volonté est de ratisser large parmi les diverses licences de l'éditeur, des différents Musô (Dynasty & Samurai) à Ninja Gaiden en passant par DOA, NiOh et d'autres séries un peu plus méconnues du public.