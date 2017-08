Bandai Namco nous apprend que sonsortira le 3 novembre prochain en Europe (le même jour qu'aux USA) sur PlayStation 4 comme sur PC via Steam.L'occasion idéale de rattraper votre retard sur cette franchise qui fête ses 15 ans puisque ce remaster inclura les 3 épisodes en plus d'un chapitre inédit, le tout avec voix US ou japonaises, et sous-titres FR.