Divinity Original Sin II : un trailer avant la sortie

Après le gros succès critique du premier épisode, donnant toute confiance pour sa suite durant la campagne Kickstarter (2 millions de $ récoltés sur les 500.000 souhaités),s'approche de son lancement après une sortie prévue ce 14 septembre sur Steam pour 44,99€.Beaucoup plus complet dans la création de personnages, les compétences et l'utilisation des éléments du décors, le titre aura même droit à son mode coopération jouable jusqu'à quatre (seulement 2 dans le premier).En voici le trailer de lancement, laissant pour l'heure les consoleux dans l'inconnu (aucune annonce pour la PS4 ou la One).