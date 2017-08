Quasiment un an jour pour jour après, les fans de Samus Aran retrouveront la chasseur de prime avec, pur remake du deuxième épisode de la série (sorti à l'époque sur la bonne vieille GameBoy), et dont voici une petite publicité pour patienter.Sortie prévue le 15 septembre sur 3DS, avec édition collector et Amiibos dédiés (si vous avez la chance de les trouver).