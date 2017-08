Actu PS VR : le point sur les dernières infos

A rythme plus ou moins périodique, nous reviendrons sur les derniers points d'actualité concernant le PlayStation VR avec ses récentes sorties mais également ce que nous réserve le casque de Sony pour l'avenir.arrivera le 17 novembre, suivi dele 1er décembre.- La simulation de super-héros WTFsortira le 26 septembre.accueillera un DLC gratuit le 12 septembre, ajoutant un mode spécial 1V1 en local (un sur la télé, l'autre avec le casque).accueillera une grosse MAJ le 26 septembre, ajoutant le cross-play PC & PS4, la possibilité d'y jouer sans VR, mais également du nouveau contenu avec armes, compétences, nouveau système de progression, cartes inédites et un nouveau mode de jeu.(spin-off VR de FFXV avec de la pêche) sortira le 21 novembre partout dans le monde. Avec un prix annoncé de 3800 yens au Japon, on imagine donc le voir entre 35 et 40€ chez nous.- Déjà disponible sur PC,arrivera prochainement sur le PS VR (pas de date précise). Il s'agira d'un « shooter » pas comme les autres puisque le but sera d'envoyer de la bouffe à la tronche des zombies qui osent approcher de votre stand.- Sorte de jeu de stratégie en vs (contre d'autres joueurs ou face à l'IA),sortira dans les prochaines semaines sur le PS Store.semble être un « Job Simulator » version pétage de câble, où l'on mélangera la vie trépidante du travail à la chaîne, avec du shoot contre des bestioles. Prévu pour la fin d'année- Lancé il y a quelques temps sur PC et Xbox One, le jeu d'explorationreviendra le 18 septembre sur le PS Store avec une compatibilité PS VR.- Alors que le remake du premier épisode vient d'être lâché sur PC et PS4,aura droit à une compatibilité PS VR lors de sa sortie en 2018.