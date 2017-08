SEGA : annonce des prochains jeux Yakuza + une adaptation de Hokuto no Ken !

Même si la surprise a été gâchée par le récent leak, les fans seront toujours content d'apprendre l'officialisation de, remake du deuxième épisode de la franchise donc, tournant sur la dernière version du Dragon Engine et d'ores et déjà attendu pour le 7 décembre au Japon sur PlayStation 4.Et hormis cela :- Scénario supplémentaire où l'on jouera Majima Goro- Nouvelles quêtes annexes- Doublage intégral (et refait)SEGA a en outre annoncé(smartphones et PC), un F2P qui ouvrira le nouveau cycle après l'ère Kazuma, où l'on verra au moins le nouveau perso nommé Ichiban Kasuga. Bien évidemment, ce nouveau cycle apportera par la suite des épisodes sur consoles (particulièrement PS4 on imagine).Mais la grosse surprise reste indéniablement l'annonce d'une adaptation deà la formule Yakuza (combats, exploration, annexes...). Prévu pour 2018 au Japon exclusivement sur PS4, et en voici un premier trailer.- Le doubleur de Ken sera le même que Kazuma.- Toute nouvelle histoire.