Dragon Ball FighterZ : nouveau trailer (Goku & Vegeta SSB) + vidéo moveset pour C-16

Et encore deux vidéos de plus pourqui a dignement fêté la GamesCom 2017, avec tout d'abord un trailer consacré à Goku et Vegeta, tous deux en mode SSB, tandis que la seconde s'attardera sur le moveset de C-16.Sortie prévue pour début 2018 sur PC/PS4/One et l'on notera que Goku SSB comme Vegeta SSB seront des personnages à débloquer in-game, mais que vous pouvez y avoir accès d'entrée de jeu si vous passez par la case précommande.