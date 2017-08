Dragon's Dogma DA : petit comparo PS4-PS3

Dans sa foire aux remasters depuis le début de la génération, Capcom nous rappelle quereviendra le 3 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One, n'apportant pas grand-chose de plus si ce n'est une légère rehausse graphique.Et justement, un petit trailer que voici vient nous montrer les différences entre les versions PS4 et PS3.Pendant ce temps, un certaincontinue sa carrière au Japon avec la récente sortie de sa V3, sans que l'éditeur daigne l'annoncer en occident.