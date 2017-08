Xenoblade Chronicles 2 : nouvelle présentation vidéo

Toujours présent à la GamesCom même dans la dernière ligne droite, Nintendo nous a fourni un nouvel aperçu de, le prochain Monolith qui maintiendra la formule des deux précédents mais avec l'envie de revenir vers une narration un peu plus propre contrairement à X.Si tout se passe bien et si promesse est tenue, le jeu arrivera dans nos Switch avant la fin de l'année. Donc on croise les doigts.