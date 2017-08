Koei Tecmo : 3 Muso de plus pour la Switch Koei Tecmo : 3 Muso de plus pour la Switch

Désireux de rattraper un peu son retard sur Switch, Koei Tecmo annonce non pas un mais trois portages de Muso, tous prévu pour le 9 novembre au Japon (au prix fort, mais avec la totalité des DLC inclus).



On trouvera donc Dynasty Warriors 8 : Empires, Warriors Orochi 3 Ultimate et Samurai Warriors : Spirit of Sanada.



L'éditeur prévoir également sur le support Nights of Azure 2 (27 octobre en Europe, aussi sur Steam et PS4) ainsi que Fire Emblem Warriors (20 octobre, aussi sur New 3DS).