Mario + Lapins Crétins : nouvel aperçu vidéo

La GamesCom s'achève et il n'est pas trop tard pour revenir sur certaines présentations comme plus tôt dans la journée un nouvel aperçu deen attendant le lancement prévu ce 29 août sur Nintendo Switch.On en profite pour rappeler qu'un Season Pass a récemment été officialisé, vous permettant contre 29,99€ de repartir avec un set d'armes (Day One), de nouveaux défis solo & coop (fin d'année) et enfin une grosse extension scénarisée (début 2018).