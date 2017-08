Metroid Samus Returns : un bon gros trailer

Après unpas si mauvais mais quand même oublié, Miss Aran fera son vrai retour le 15 septembre prochain avecsur 3DS, et Nintendo nous en refile aujourd'hui le bon gros trailer Overview pour tout savoir.Le titre sera lâché dans les bacs en même temps qu'une édition collector (impossible à chopper si non réservé) et deux Amiibos (idem).