Dragon Ball FighterZ : vidéos Trunks & Piccolo

Après le trailer et les quelques vidéos de gameplay,refait encore parler de lui avec deux nouvelles vidéos pour présenter les movesets de Trunks et Piccolo, histoire de comprendre les bases avant la bêta fermée qui arrivera à la mi-septembre, ou tout simplement la bêta ouverte qui elle sera lancée en janvier.Sinon pour les plus patients, il suffit d'attendre la sortie du jeu complet en février 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.