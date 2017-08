Trailer et date pour le retour de Bubsy

Annoncé en juin dernier,incarnera l'inattendu retour d'une licence vieille de 20 ans, avec une sortie désormais prévue pour le 31 octobre sur PC et PlayStation 4, en dématérialisé dans les deux cas.Pour les plus collectionneurs, une version boîte en quantité « extrêmement limitée » sera tout de même au programme chez une poignée de revendeurs comme Amazon, vendue 39,99€ et incluant l'OST et quelques goodies.En voici quelques images et un trailer.