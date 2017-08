Encore duavec un énième retour sur l'annonce à l'E3 dernier, mais cette fois pour évoquer plus en détails le rôle des personnages secondaires du Cercle de Kreisau qui apporteront leur soutien à B.J. Blazkowicz dans sa lutte contre les nazis, cette fois en territoire US.Une suite qui arrivera le 27 octobre dans les bacs, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.