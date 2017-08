Bethesda : le point sur les projets VR + gameplay off-screen de Skyrim Switch

Bethesda précise ses plans concernant ses projets VR à venir sur PC et PlayStation 4, au nombre de trois pour le moment avecet enfinVoici tout d'abord les dates précises.: 17 novembre sur PS4 (plus tard sur PC): 1er décembre sur PC et PS4: 12 décembre sur PC (*)(*) Bethesda précise qu'il ne s'agira pas d'une exclue HTC Vive donc peut-être espoir pour une sortie plus tard sur PS4.On notera bien évidemment que sur PC, tout cela ne concerne que le HTC Vive, Bethesda étant actuellement en procès avec Oculus donc évitant de sortir ses projets sur le Rift. Pour le moment en tout cas.Rajoutons à cela une vidéo qui revient sur l'annonce dequi va bien évidemment adapter son gameplay en conséquence (la nervosité de l'original étant susceptible de foutre la gerbe aux plus endurants), ainsi que, un peu en HS ou presque, une vidéo de gameplay off-screen pourversion Switch qui arrivera en fin d'année.