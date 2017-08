FFXV : la version PC s'illustre

C'était l'une des annonces phares de cette GamesCom pour: le titre arrivera début 2018 sur PC (Steam, Origin et Windows Store), et en voici un premier aperçu de gameplay sachant que le titre sera compatible 4K même si cette vidéo n'offre que le 1080p/60FPS.On rappelle les derniers points annoncés :- la version PC proposera des mods.- le patch Xbox One X est confirmé.- une version smartphone arrivera en fin d'année (format épisodique).- une version Switch est pour l'heure en réflexion.- l'équipe compte poursuivre le suivi encore un bon moment.- l'extension Ignis reste attendu pour décembre.