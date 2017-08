Comme promis, NetherRealm annonce les trois nouveaux personnages qui intégreront le casting d'via le « Fighters Pack 2 » et il s'agit donc de Black Manta, Raiden (Mortal Kombat) et Hellboy.Pas de date précise pour tout cela et, contrairement à ce qu'indique la fin de la vidéo par erreur, ce n'est évidemment pas le « 27 mai » que l'on aura un premier aperçu vidéo de Black Manta mais bien ce dimanche 27 août, via Twitch.