Warner Bros et Monolith Productions continuent de parler de, avec cette fois un nouveau trailer pour présenter une autre tribu de méchants Orcs qui aiment jouer le malin en terre du Mordor avant que vous ne vous occupiez de leur cas.Lancement prévu dans les bacs pour le 10 octobre sur PC, PS4 & One, avec les options PS4 Pro & One X qui vont avec (et un bundle One S).