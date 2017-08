On commençait à croire que XSEED en avait oublié l'existence maisse dote enfin d'une sortie claire et définitive en Europe : le 22 septembre sur PS4 en boîte comme en dématérialisé.Si vous passez par le Store de Marvelous Games, vous pourrez éventuellement opter pour l'édition « Girls of Paradise » à 69,99€ qui vous offrira :- le jeu- un blu-ray contenant tous les openings de la série- un artbook- l'OST- un code DLC pour quelques costumes et une armeUn nouveau trailer accompagne l'annonce.