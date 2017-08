Marvel VS Capcom Infinite : nouveau trailer

C'était promis et voici donc le nouveau trailer depour illustrer les quatre derniers personnages du casting désormais composé de 30 combattants : Firebrand, Jedah, Dormammu et Ghost Rider.Comme Street V, ce contenu s'étoffera évidemment avec le temps mais vous savez désormais à quoi vous attendre pour le lancement prévu le 19 septembre sur PC, PS4 & One.