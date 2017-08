FIFA 18 : la version Switch s'illustre en vidéo

La GamesCom nous permet enfin d'avoir un premier aperçu de la version Switch de, montrant un rendu plutôt correct même si évidemment en deçà des autres éditions, et en tout cas suffisant pour en faire « la plus belle version portable à ce jour ».Excepté le mode Journey, cette version aura au moins le mérite de proposer la totalité des fonctionnalités, dont le online et l'indispensable mode FUT.Prévu pour le 29 septembre.